Verfasser von SPÖ-Papier versteht Kritik nicht

Unbeabsichtigt ist am Dienstag ein Strategiepapier des SORA-Institutes an die mediale Öffentlichkeit gelangt, das als Unterlage für eine angestrebte Beratung der SPÖ dienen sollte. Die ÖVP und FPÖ wollen das Datenhaus nun vom Küniglberg verbannen. Der Verfasser des Papiers will das nicht auf sich sitzen lassen.