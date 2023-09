ÖVP will SORA-Institut vom Küniglberg verbannen

Peinliche Panne führte zu Datenleak

Hintergrund ist ein irrtümlich veröffentlichtes Strategiepapier für die SPÖ, das von SORA verfasst wurde. In der Unterlage, die vom Datenhaus an einen falschen Verteiler versendet wurde, wird ein Schattenkabinett für Parteichef Andreas Babler entworfen - sollte er Bundeskanzler werden. Besonders brisant an dem Angebot des Instituts ist, dass der SPÖ an Wahltagen - bis hin zur anstehenden Nationalratswahl - eine Kooperation angeboten wird. Das geht aus dem Dokument hervor, das krone.at vorliegt.