Betrüger knöpfte Tiroler (63) über 100.000 Euro ab

Mit Fernzugriff zu Anmeldedaten

Der Unbekannte habe dabei den Anmeldeprozess mittels Fernzugriff begleitet. „Der Mann investierte anschließend einen niedrigen sechsstelligen Eurobetrag in Kryptowährung“, so die Ermittler. Doch dann bediente sich der vermeintliche Broker bei den in der Wallet befindlichen Coins.