„Harry Kane ist gegangen, weil ihr sch**** seid“

„Harry Kane - er ist gegangen, weil ihr sch**** seid“, schallte es am Sonntag im Nordlondon-Derby wenige Minuten nach Abpfiff von den Rängen. So ganz ging die Rechnung jedoch nicht auf, immerhin endete das Spiel in einem Unentschieden (2:2). Außerdem liegt die Truppe von Ange Postecoglou mit vier Siegen und zwei Unentschieden in der Premier-League-Tabelle zwar punktgleich, aufgrund der besseren Tordifferenz, jedoch vor den „Gunners“ auf Rang vier.