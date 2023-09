Steht der neue Coach von David Alaba bereits fest?

Gute Arbeit in Leverkusen

In Leverkusen löste Alonso den Schweizer Gerardo Seoane ab, als die Mannschaft nach acht Bundesligaspielen auf dem letzten Platz lag. Der Spanier führte den Klub noch auf den sechsten Platz in der Bundesliga und ins Halbfinale der Europa League. In der aktuellen Saison liegt man punktgleich mit dem FC Bayern München auf Rang zwei.