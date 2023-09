Kleinflugzeug überschlug sich bei Landung

Gegen 17.40 Uhr wollte der 66-jährige Pilot des Kleinflugzeugs am Flugplatz Timmersdorf in Traboch landen. Laut der Polizei berührte das Flugzeug schon den Boden, doch dann knickte das Bugrad plötzlich ein. Die Maschine überschlug sich und landete am Dach.