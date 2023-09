Früchte im Schockfroster: Köstlich und gesund

In den Regalen großer Supermarktketten sind gefriergetrocknete Früchte längst nichts Unbekanntes mehr. Regionale Produzenten gibt es österreichweit kaum bis gar nicht. Doch nun hat sich der Kärntner Stefan Rauter auf die Gefriertrocknung in großen Produktionsmengen spezialisiert. „Die Idee ist eigentlich in der Corona-Zeit geboren. Ich habe mir die Frage gestellt, wie man in Krisenzeiten die Lebensmittelversorgung sichern kann“, erklärt der 41-Jährige. Und da ist der Familienvater auf das Haltbarmachen von Lebensmitteln durch Gefriertrocknung gekommen.