Siebenkampf-Aufsteigerin will noch höher hinaus

Eigentlich wäre ein Sizilien-Urlaub mit Freund Joel am Plan gestanden. Den musste Isabel Posch jedoch absagen, da sie die Zusage für den Siebenkampf in Talence (Fra) bekam, wo sie am Wochenende mit 6001 Punkten zum dritten Mal in diesem Jahr die magische 6000-Punkte-Marke knackte und Siebte wurde. „Jetzt geht es eben mit Mama für ein paar Tage nach Mallorca. Ein Mädelstrip ist auch lässig“, verrät die Fußacherin, die in dieser Saison Österreichs beste Mehrkämpferin war - vor so klingenden Namen wie Sarah Lagger und Verena Mayr.