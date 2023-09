Zoff in Innsbruck: Nur die Spitze des Eisbergs

Nächtliches Mail von Gerber

Der 66-jährige Hörl ließ sich nicht lange bitten und willigte ein. Das bringt jetzt aber offenbar die Karriereplanung von LR Gerber massiv durcheinander: In einem nächtlichen Mail an seine Mitstreiter kündigt er an, ebenfalls kandidieren zu wollen. Das hieße: Kampfabstimmung! Ein Reizwort bei vielen Schwarzen. Wohin so etwas führen kann, hat man ja zuletzt auf Bundesebene gesehen beim SPÖ-„Freundschaftsspiel“ Doskozil gegen Babler.