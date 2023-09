Grossmann startet in internen EU-Wahlkampf

Kritik an Bundesregierung

Abseits der Interna übten die Politikerinnen Kritik an der neuen Karenz-Regelung von ÖVP und Grünen im Bund. Künftig sollen Frauen ja nur noch 22 Monate in Karenz gehen können, Männer müssen zwei Monate in Anspruch nehmen, um auf volle zwei Jahre zu kommen. „Man nimmt den Familien zwei Monate weg, ohne für ausreichend Betreuungsangebot zu sorgen.“