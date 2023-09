Jetzt rotes Duell um steirisches Brüssel-Ticket

Mit Kampfabstimmungen hat die SPÖ in der jüngeren Vergangenheit schlechte Erfahrungen. Hans Peter Doskozil kann ein Lied davon singen. Können die steirischen Roten künftig in diesen Trauerchor einstimmen? Nach Cornelia Schweiner steigt nämlich nun auch Ex-Landesrätin Elisabeth Grossmann in den Ring um ein EU-Mandat.