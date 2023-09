Urlaubslust zurück, doch Ausgaben zurückhaltend

„Overtourism“ in Alpinregionen

Besonders gut lief es heuer von Mai bis Juli übrigens in den alpinen Regionen, in denen die Nächtigungen im Schnitt um fast 4 Prozent über dem Vergleichszeitraum 2019 lagen. „Aufgrund des Klimawandels können diese Regionen auch in den kommenden Jahren mit einer verstärkten Nachfrage in der Sommersaison rechnen, wodurch das Problem des ‘Overtourism‘ auch die alpinen Destinationen betreffen wird“, heißt es seitens des Wifo.