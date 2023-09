Überwachungskamera verschreckt Einbrecher in Tirol

Dieser Einbruchsversuch ging wohl gehörig in die Hose: In der Nacht auf Montag brachen drei junge Männer in ein Lokal im Tiroler Terfens (Bezirk Schwaz) ein, machten sich aber wieder aus dem Staub, als sie eine Überwachungskamera entdeckt haben. Nur kurze Zeit später wurde das Trio festgenommen.