Verwirrung um Schumacher: „Offiziell ist gar nix!“

Am vergangenen Rennwochenende in Suzuka wurde Schumacher vom stets mit Fachwissen glänzenden ORF-Moderator Ernst Hausleitner regelrecht überrumpelt. Hausleitner preschte im Interview vor: „Mick, jetzt müssen wir ganz kurz noch die Kategorie wechseln: Der Ferdinand (Anm. d. Red.: ORF-Experte Ferdinand Habsburg) an meiner Seite war jetzt völlig überrascht, als ich ihm gesagt habe, dass Mick Schumacher kommende Saison WEC fahren wird. Das ist jetzt offiziell!“