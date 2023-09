Polizisten gaben aus Protest Waffenscheine zurück

Mordanklage gegen Polizisten in GB sehr selten

Dass ein Polizist wegen Mordes angeklagt wird, ist in Großbritannien äußerst selten. Nach Angaben der NGO Inquest starben seit 1990 insgesamt 1870 Menschen in oder nach Polizeigewahrsam oder nach Kontakt mit der Polizei. In einem einzigen Fall wurde ein Polizist im Jahr 2021 wegen Totschlags verurteilt.