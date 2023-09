Kelag will bis 2033 drei Milliarden investieren

Ein Blick in die Zukunft

Wie die nächsten 100 Jahre wohl aussehen werden? „Die Vision ist, den Strombedarf zu 100 Prozent aus erneuerbare Energie zu gewinnen!“ Alleine in den nächsten zehn Jahren stehen Projekte in Höhe von 3 Milliarden Euro an: „Das betrifft zum Beispiel den Ausbau der Erneuerbaren oder den Ausbau der Netze - damit die Energiewende auch funktionieren kann!“