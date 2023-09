Jungbäuerin Celina holte sich Omas Segen

Vielfach engagiert und doch immer Zeit für Familie

Wichtig war Gschaider die Zustimmung ihrer Eltern und der Großmutter zu den Fotos. Die Bedingung ihrer Mutter: „Keine Bilder oben ohne! Celina soll an ihre Zukunft denken.“ Die gelernte Kindergärtnerin arbeitet in einem Fitnessstudio. Schon in der Schule in Salzburg engagierte sie sich als Schülersprecherin. „Es war mir wichtig, aktiv zu sein und mich für etwas stark zu machen“, sagt die Jungbäuerin. Sie ist bei der Landjugend, den Sportfreunden und den Schützen. „Ich muss immer etwas tun“, sagt sie. „Aber wenn ich am Hof gebraucht werde, bin ich da.“ Auf dem 113 Jahre alten „Lina-Hof“ mit 27 Kühen muss sie mit ihren Brüdern, Mutter Herta und Vater Franz anpacken. Dass das nicht leicht ist - darauf soll der Kalender aufmerksam machen und gleichzeitig Vorurteile über die Bauernschaft abbauen.