AUA-Maschine musste auf Weg nach Chicago notlanden

Mehrere Zwischenfälle bei der AUA

Der Vorfall reiht sich in eine Serie von Zwischenfällen bei der AUA ein. Erst am vergangenen Samstag musste wegen eines technischen Gebrechens ein AUA-Flug nach New York (mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen) kurzfristig abgesagt werden. Grund dafür war, dass diese Maschine einen Tag zuvor auf dem Flug nach Chicago wegen technischer Probleme am Hydrauliksystem wieder nach Wien umkehren musste und es für den New-York-Flug keine Ersatzmaschine gab.