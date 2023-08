S-Link: Projektgegner reichen Unterschriften ein

Vier Monate lang hat die Initiative „Stopp U-Bahn“ in der Stadt Salzburg Unterschriften für die Durchführung einer Bürgerbefragung zur geplanten Regionalstadtbahn S-LINK gesammelt. Am Donnerstag sollen die Unterstützungserklärungen an Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP) übergeben werden. 2000 Unterschriften sind laut Stadtrecht für den Antrag notwendig, 3.460 seien es letztendlich geworden, teilte Initiativen-Sprecher Wilfried Rogler am Montag mit.