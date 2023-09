Bürgerbefragung für Salzburger S-Link genehmigt

Gegner der geplanten S-Link-Verlängerung in Salzburg haben im August 3500 Unterschriften für eine Bürgerbefragung eingereicht. Die Hauptwahlbehörde hat nun zugestimmt. Ursprüngliche Bedenken wegen der Befragung wurden verworfen. Die Unterschriften werden geprüft, was in maximal vier Wochen passieren soll, und die Befragung wird innerhalb der nächsten drei Monate erwartet.