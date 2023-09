Die Goldjagd startet schon 44 Wochen vor Tag X

So viele Infos wie möglich sammeln

Für die Mountainbiker gibt es am Sonntag keine Weltcup-Punkte, aber vielleicht unbezahlbare Eindrücke für Olympia 2024. Es ist das einzige Rennen auf dem neuen Kurs. Und damit beginnt 44 Wochen vor dem Tag X die Goldjagd. „Ich versuche so viele Informationen wie möglich zu sammeln“, sagte Mitterwallner. Stigger meinte: „Der Testevent ist natürlich eine ideale Gelegenheit, sich mit den Gegebenheiten direkt vor Ort vertraut zu machen.“