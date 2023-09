Auszeichnung für eine unermüdliche Kämpferin

Es waren Tränen der echten Rührung über so viel erfahrene Wertschätzung, die Leona König an diesem Nachmittag im Wiener Künstlerhaus vergoss. Nicht nur Star-Geigerin Lidia Baich oder MUK-Direktor Andreas Mailath-Pokorny lobten ihren Einsatz für die Förderung von jungen Klassik-Talenten. Auch Kultur-Staatssekretärin Andrea Mayer, die König deshalb auch in einem feierlichen Akt das Goldene Ehrenzeichen der Republik Österreich verlieh.