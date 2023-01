15 erfolglose Proteste gegen Krško

Das Spiel wiederholt sich seit mehreren Jahrzehnten: Die einst jugoslawischen Behörden, danach die slowenischen und kroatischen Eigentümer beharren auf ihrem Atomreaktor in Krško, versprechen das Blaue vom Himmel und garantieren höchste Sicherheit. Dessen ungeachtet verabschiedet die Kärntner Politik - entweder auf der Ebene des Landtages oder in der Landesregierung - empörte Protestnoten. Modernerweise werden diese sehr oft Resolutionen genannt. Die werden manchmal auch über die Karawanken geschickt und dort diskussionslos entsorgt. Der Reißwolf in Laibach freut sich nach jeder Resolution über neue Nahrung.