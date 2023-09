Kind (5) geht in Schwimmbad unter: Kein Puls mehr!

Es müssen Horrorminuten gewesen sein. Am Freitag gegen 15.30 Uhr ging ein Kind (5) in einem Hotel-Schwimmbad in Serfaus (Bezirk Landeck) unter. Die Mutter (49) wollte mit ihren beiden Söhnen (Zwillinge) auf einer Wasserrutsche nach unten rutschen. Dabei rutschte der eine Sohn zuerst, die Mutter mit dem andern, nachdem sie auf das Ampelsignal gewartet hatte, hinterher. Im Auffangbecken konnte die Mutter dann ihren Sohn nicht mehr finden. Schließlich konnte sie nach kurzer Zeit im angrenzenden Schwimmbecken bewusstlos am Boden treibend entdecken und zog ihn aus dem Wasser.