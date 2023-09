Ricciardos F1-Comeback noch „eine Weile“ entfernt

Die Rückkehr von Daniel Ricciardo in die Formel 1 könnte sich nach seinem Ende August erlittenen Handbruch weiter verzögern. „Er befindet sich noch immer in der Heilungsphase. Die Genesung geht gut voran, aber wir werden noch eine Weile brauchen“, sagte AlphaTauri-Ingenieur Jonathan Eddolls am Freitag.