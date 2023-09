So wird A1 auf einen Schlag Milliardenschulden los

Handel startet am Freitag

Der Referenzpreis für die Aktien des in die EuroTeleSites ausgegliederten Funkturmgeschäfts der Telekom Austria beträgt 4,95 Euro pro Aktie. Das gab der teilstaatliche Telekomkonzern am Donnerstag nach Börsenschluss bekannt. Die EuroTeleSites-Aktien notieren ab morgen, Freitag, getrennt vom Mutterkonzern, im amtlichen Handel an der Wiener Börse (Prime Market). Telekom-Austria-Aktionäre erhalten für je vier Aktien zusätzlich einen Anteilsschein an der EuroTeleSites AG.