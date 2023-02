Telekom Austria wird aufgeteilt, neuer Chef kommt

Das Telefon-Business mit rund 22 Millionen Kunden in sieben Ländern bleibt das Hauptgeschäft der A1 Telekom Austria Group (zuletzt 4,7 Mrd. € Umsatz mit 18.000 Mitarbeitern). Man will in Österreich eine Milliarde Euro in den Ausbau des Hochgeschindigkeitsnetzes investieren. América Móvil hat bekräftigt, ein langfristiger Investor zu bleiben. Als Mehrheitsaktionär beanspruchen sie aber ab Herbst den Vorstandsvorsitz.