Eine Festung gegen neuerliches Hochwasser

„Jeder Tropfen Wasser, der in Kärnten zu Boden fällt, rinnt nach Lavamünd“, sagt Landesrat Daniel Fellner. „Das Szenario aus dem Jahr 2012 darf sich nicht mehr wiederholen. Bei jedem Unwetter blicken wir sorgenvoll dorthin.“ Für das nächste derartige Ereignis sei man in Lavamünd aber mittlerweile gerüstet. Fellner: „Es ist unglaublich, was hier geleistet wurde. So rasch wurde ein Schutzbau in dieser Größenordnung noch nie durchgeführt."