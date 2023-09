Autofahren in vier Jahren um ein Viertel teurer

Angebot an günstigen Autos schrumpft

Angezogen haben auch die Neuzulassungen. Zwischen Jänner und Juli 2023 sind in Österreich 144.256 Pkw neu zugelassen worden. Das ist ein Plus von 15,7 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres. Der Anteil an alternativ betriebenen Pkw - Elektro und Hybrid - erreichte 46,2 Prozent. Laut einer Studie der Deutsche Bank Research vom Juli schrumpft gleichzeitig das Angebot an günstigen Autos.