Man fährt wieder Bahn - und wir sind EU-Champions

Österreich liegt deutlich vor Frankreich mit 1280 Kilometern und Tschechien mit 985 Kilometern. Auf den Plätzen dahinter folgen Schweden (920 Kilometer), Deutschland (825 Kilometer) und Dänemark (770 Kilometer). Schlusslicht ist Litauen mit nur 100 Kilometern pro Kopf. In Malta und Zypern gibt es keinen Schienenverkehr. In Österreich werden damit pro Person mehr als doppelt so viele Kilometer auf der Schiene zurückgelegt wie im EU-Schnitt und dreimal so viele wie in Italien, verdeutlichte der VCÖ. Europaweit hat die Schweiz die Nase vorn, hier wird mit 1720 Kilometern noch mehr Bahn gefahren als in Österreich (siehe Grafik unten).