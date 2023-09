Neue Vignette für einen Tag kostet 8,60 Euro

Die 10-Tagesvignette, die vor allem Urlauberinnen und Urlauber nutzen, wird von 9,90 auf 11,50 Euro erhöht. Der Preis der Vignette für zwei Monate sinkt von 29 auf 28,90 Euro. Auch die Vignettenpreise für die Lkw-Maut werden im kommenden Jahr nicht an die Inflation angepasst. Allerdings werden die Kosten für CO2-Emissionen von Lkw in die Maut eingepreist. Für 2024 ist ein Plus der Maut um etwa 7,4 Prozent geplant.