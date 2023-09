Vettel lässt Strecke in BVB-Farben umstreichen

Sebastian Vettel, der im Vorjahr seine Karriere beendet hatte, lud alle Piloten und Teamchefs in den „Buzzin’ Corner“ (summende Kurve), um in Turn 2 elf hölzerne Bienenhotels im Stile japanischer Schreine zu präsentieren. Dabei geht es um Biodiversität. Der Heppenheimer will so ein Zeichen setzen, dass Artenvielfalt ein globales Thema ist, für das jeder einen Beitrag leisten sollte - auch die Stars der „Königsklasse“. Um diese Aktion noch zusätzlich zu unterstreichen, wurden die Kerbs in Kurve 2 schwarz-gelb lackiert.