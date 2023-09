Faszinierende Innenwelt der Müllverbrennungsanlage

Neuer Erlebnispfad

Der Wien Energie-Erlebnispfad erstrahlt in neuem Glanz. Er wurde in den letzten Monaten rundum saniert und modernisiert. Besucher aus der ganzen Welt, kommen jedes Jahr in die Anlage, um mehr über moderne Abfallverwertung und Energieversorgung zu erfahren. Besondere Highlights sind der Besuch im Müllbunker und der Ausblick von der neuen Aussichtsplattform am Dach der Müllverbrennungsanlage.