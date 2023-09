US-Bergretter holen sich in Tirol viel Know-how

Gemeinsamer Filmdreh

„Im Zuge der Filmdreharbeiten haben wir beschlossen, uns zukünftig auszutauschen“, sagt Markus Isser, medizinischer Ausbildungsleiter der Tiroler Bergrettung. So weilen in dieser Woche fünf US-Kollegen des Mountain-rescue-service aus Seattle in Tirol. Am Mittwoch besuchten sie das Kurszentrum der Tiroler Bergrettung im Jamtal, das ihnen Christian Eder, Landesausbildungsleiter Alpin, vorstellte. „Wir demonstrieren ihnen hier alpine und medizinische Techniken“, erzählen Eder und Isser.