Wirtschaft lobt Tiroler Vorstoß zu Kinderbetreuung

50 Millionen Euro fließen vorerst in Tirol in den neuen Rechtsanspruch auf Bildung für Kinder ab dem 2. Lebensjahr. Ab 2026 soll das Modell in ganz Tirol greifen. Man erwartet sich durch den Schritt vor allem mehr Arbeitskräfte am Markt. Damit er gelingt, brauche es die Lösung aus starren Strukturen.