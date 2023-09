Spitals-Chaos: Rechnungshof soll prüfen!

Es ist ein Warnruf, der nachhallt! In der „Steirerkrone“ mahnte am Donnerstag Med-Uni-Rektor Hellmut Samonigg vor einem Kollaps des steirischen Gesundheitssystems: „Leistungen, die noch vor zwei Jahren erbracht werden konnten, können aufgrund des Mangels an Pflegepersonal jetzt nicht mehr erbracht werden.“