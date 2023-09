Med-Uni-Rektor schlägt Alarm: „Gefahr droht“

Es vergeht kaum ein Tag, an dem sich nicht verzweifelte Leser an die „Krone“ wenden, die negative Erfahrungen in steirischen Spitälern machen mussten. Vor allem, dass dringend notwendige Operationen oder Behandlungen, etwa bei Krebspatienten, oft verschoben werden, sorgt für Frust und Hilflosigkeit bei Patienten.