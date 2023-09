Visa-Betrug: EU-Kommission verlangt Aufklärung

Die EU-Kommission und Deutschland haben Polen aufgefordert, die Affäre bezüglich möglichen Visa-Betrugs umfassend aufzuklären. EU-Innenkommissarin Ylva Johansson schickte einen Brief an die polnischen Behörden, in dem sie „Klarstellungen“ forderte und gleichzeitig ein Ultimatum an Warschau stellte.