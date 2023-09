Diese „Krone“-Katzen hoffen auf gute Plätze

Das Katzenhaus der „Krone Tierecke“ in Wien beherbergt Miezekatzen, die ihre Plätze - oft aus tragischen Umständen - verloren haben. Manche stammen aus sogenannten „Animal Hoarding“-Fällen. Sie alle haben hier ein wahres Zuhause mit allem, was dazu gehört, gefunden. Hier stellen wir einige Tiere vor, die nun aber bereit für die Weitervermittlung an Tierfreunde sind. Bei Interesse melden Sie sich bitte unter 0680/150 77 27!