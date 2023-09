Polizei von Mann (26) bespuckt: „Bin HIV-positiv“

Ähnlicher Fall in Hietzing

Auch in Wien-Hietzing bedrohte ein 47-Jähriger seine Ex-Freundin, indem er ihre Wohnungstüre eintrat. Daraufhin flüchtete die 49-Jährige in ein anderes Zimmer, um die Polizei zu alarmieren. Als er gerade dabei war, die Wohnung zu verlassen, konnten ihn die Beamten noch abfangen und festnehmen. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 2,48 Promille. Gegen ihn wurde ebenfalls ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen.