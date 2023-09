Kontrahent im Streit erstochen: Mord oder Notwehr?

„Sein Englisch verstehe ich nicht“

Der Beschuldigte war damals mit seinem Wagen stehengeblieben, es kam zu einer lauten Auseinandersetzung, trotzdem fuhr er das Paar nach Hause. „Warum sind Sie mit in die Wohnung gegangen?“, wollte Richterin Julia Riffel wissen. „Ich habe so ein Gefühl gehabt“, lautete die Erklärung. Was der Jüngere zu ihm gesagt hat, habe er nicht verstanden, denn „sein Englisch verstehe ich nicht“. Die Stimmung bezeichnete er als „ruhig“.