„Landbauer hat keine Ahnung von Polizeiarbeit“

Weil der niederösterreichische FPÖ-Landesvize Udo Landbauer in einem Antrag, der am Donnerstag im niederösterreichischen Landtag gestellt werden soll, Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) für den zu laxen Umgang mit Umweltaktivisten verantwortlich macht und diesen als „verlängerten Arm der Grünen“ bezeichnete, reagierte Karner am Mittwoch auf die Vorwürfe: „Landbauer ist mit seiner Rolle in der Landesregierung offensichtlich noch überfordert.“ Von professioneller Polizeiarbeit habe Landbauer „keine Ahnung“.