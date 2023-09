Landbauer sieht Karner als Grün-Sympathisanten

In trauter Zweisamkeit fordern in Niederösterreich Freiheitliche und Volkspartei härtere Strafen für Klimakleber. Und sie werden in der Landtagssitzung auch gleich konkrete Schritte setzen: In einem gemeinsamen Antrag soll die Landesregierung aufgefordert werden, bei der Bundesregierung wegen eines „neuen gerichtlichen Straftatbestandes für Klimakleber, die Einsatzfahrzeuge blockieren“, vorstellig zu werden. Denn gerade, wenn Einsatzfahrzeuge behindert werden, könne „mit den derzeit geltenden Bagatellstrafen nicht mehr das Auslangen gefunden werden“, heißt es in dem von drei blauen und ebenso vielen schwarzen Abgeordneten unterzeichneten Antrag.