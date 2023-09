Die Besten der Besten zeigten ihr Gesicht

Neu-Abgänger, aber auch die alten Hasen im Geschäft sind der Einrichtung für ihre Ausbildung sehr dankbar und gaben den jungen Studierenden wertvolle Tipps mit auf den Weg. Verena Altenberger, ihrerseits bekannt für ihre Zielstrebigkeit, betont, wie wichtig der Ehrgeiz ist: „Ein Studium ist nichts Passives, nach dem Motto: ,Hier wird mir schon was beigebracht‘. Wichtig ist rauszufinden, wer man ist und was man will, vor allem in einem künstlerischen Studium, Dinge auszuprobieren und zu entdecken. Ich wusste von Anfang an, was ich mir von diesem Beruf erwarte, und habe mich so getraut, viel einzufordern und so viel als möglich mitzunehmen.“