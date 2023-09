20 Jahre Haft für „heimtückischen“ Rückenstich

Angeklagter will selber attackiert worden sein

Die für ihn mit einer Notoperation endete. „Er hat dem Opfer das Messer mit einem kräftigen Stich in den Rücken gerammt“, klagt die Staatsanwältin im Wiener Landesgericht den 27-Jährigen wegen versuchten Mordes an. Der sieht sich aber scheinbar unschuldig vor Gericht. Er sei in Wien-Favoriten spazieren gewesen: „Ich hab‘ ganz entspannt Musik gehört und plötzlich wurde ich von hinten attackiert.“