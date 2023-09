„Es ist einmalig, wie wir das durchgezogen haben“

„Krone“: In deiner ersten Saison für Union Berlin hast du 2014/15 in Sandhausen im Stadion am Hardtwald gespielt. Mittwoch gastierst du mit den Eisernen in der Champions League bei Real Madrid im Estadio Santiago Bernabeu. Wie verrückt ist diese Reise?

Christopher Trimmel: Hätte mir das damals in Sandhausen ein Hellseher gesagt, hätte ich das nicht geglaubt. Unsere Entwicklung ist unglaublich, gerade in den letzten fünf Jahren. Aufstieg in die Bundesliga, Conference League, Europa League, jetzt Champions League. Wie wir das durchgezogen haben, ist schon einmalig.