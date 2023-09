„Bei SPÖ ist der Babler-Boost ausgeblieben“

FPÖ weiter stark

Für Vogl derzeit unbestritten: „Kickl ist in allen Umfragen überall Erster. Wären am kommenden Sonntag Nationalratswahlen, wäre die FPÖ stimmenstärkste Partei.“ Dahinter folgen in gewissem Abstand ÖVP und SPÖ. Für Grüne und NEOS sehe es hingegen aktuell schlecht aus.