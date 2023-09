„Ich bin Feuer und Flamme für den neuen Job“

Sie hatten vorab deponiert, dass Sie Interesse an diesem Job haben?

Der Klub geht immer in Austausch mit seinen Mitarbeitern und bespricht mögliche Entwicklungsschritte. Ich hatte in diesem Klub immer viel Spaß in unterschiedlichen Rollen. Meine Herangehensweise war immer die, dass ich meinen Job bestmöglich mache – bei all dem Privileg, hier arbeiten zu dürfen. Was die Gespräche angeht, wohin man sich entwickeln möchte, sehe ich diese sehr wertschätzend den Mitarbeitern gegenüber, da gab es auch immer einen Austausch mit Christoph Freund und Stephan Reiter.