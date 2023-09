Trainer Struber lässt einen Urlaub springen

Trainer Gerhard Struber will dieses extrem hohe Niveau noch einen Tick nach oben schrauben. Aus diesem Grund rief er die sogenannte „Win/Lose-Challenge“ ins Leben. Worum es dabei geht? In unterschiedlichen Trainingsformen treten zwei Teams gegeneinander an, die Zusammensetzung der Mannschaften variiert dabei von Tag zu Tag. Der Spieler, der bis zum Ende der Saison am häufigsten im Gewinnerteam war, ist der große Gewinner. Und auf diesen wartet ein besonderes Zuckerl. „Wer am Ende die meisten Siege gesammelt hat, den lade ich aus eigener Tasche zu seiner nächsten Urlaubsreise ein“, verriet Struber.