„Der Glaube zeichnet unsere Mannschaft aus“

Das Spitzenspiel zwischen Sturm und Salzburg war aufgrund der spielerischen Qualität und des hohen Tempos Werbung für den österreichischen Fußball. Am Ende stand ein gerechtes 2:2-Remis, wobei die Bullen insgesamt die bessere Mannschaft waren und auch mehr Chancen vorfanden. „Wenn wir die eine oder andere Situation etwas besser zu Ende gespielt hätten, wäre für uns mehr möglich gewesen“, wusste Torhüter Alexander Schlager. Trotzdem überwog das Positive. „In der ersten Hälfte sind wir dominant ins Zocken gekommen“, war Trainer Gerhard Struber mit dem ersten Abschnitt, in dem Samson Baidoo den Serienmeister in Führung gebracht hatte, zufrieden. Der 19-jährige Innenverteidiger, dessen Form bärenstark ist, erhielt von seinem Coach ein Sonderlob: „Sammy zeichnet sich durch seine Verlässlichkeit aus. Er behauptet sich in Luftduellen und ist in seinen Aktionen klar und souverän.“